Russia, Putin riunisce il Consiglio di sicurezza | Cremlino: "La Nato ha aiutato l'Ucraina per l'attacco a Kursk"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 906. La Nato e "i servizi speciali occidentali" sono direttamente coinvolti nella pianificazione dell'attacco dell'Ucraina alla regione russa di Kursk. Lo afferma il principale consigliere di Putin, precisando che "è stato l'Occidente a portare al potere la giunta criminale in Ucraina". Intanto il leader del Cremlino ha riunito il Consiglio di sicurezza russo per discutere "nuove soluzioni tecniche" da applicare nel conflitto. Kiev avverte: i russi avanzano, bisogna accelerare l'evcuazione di Pokrovsk. Il Canada: "Kiev può usare le armi fornite da noi in Russia". Il presidente bielorusso Lukashenko torna a chiedere che "Russia e Ucraina trattino".