Intesa Russia-Usa, maxi-scambio di prigionieri all'aeroporto di Ankara | Trump attacca: è una vittoria per Putin

La guerra in Ucraina giunge al giorno 892. Il giornalista americano del Wall Street Journal Ewan Gershkovich, condannato in Russia a 16 anni per spionaggio, e il marine Paul Whelan sono stati rilasciati dai russi nell'ambito di uno scambio di prigionieri. Biden: "Un'impresa diplomatica, l'agonia è finita". Coinvolti 26 detenuti di 7 Paesi: lo scambio è avvenuto all'aeroporto di Ankara, in Turchia. Tra gli altri, anche il dissidente Vladimir Kara-Murza, e Vadim Krasicov, condannato all'ergastolo e ora detenuto in Germania.