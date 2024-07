Putin: "Torneremo a produrre armi nucleari a medio raggio se gli Usa schiereranno missili in Ue"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 886. Putin minaccia di riavviare la produzione di armi nucleari a medio raggio se gli Usa confermeranno di schierare missili in Germania o altrove in Europa. Intanto, Zelensky dichiara che intende elaborare un piano d'azione per raggiungere la pace in Ucraina entro la fine di novembre 2024. I fattori decisivi, dice, saranno il rafforzamento dell'esercito ucraino, la pazienza, il sostegno all'Ucraina - in primo luogo degli Stati Uniti - e la pressione diplomatica internazionale sulla Russia. Inoltre, aggiunge, la base del piano d'azione sarà la questione dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Immediata la replica del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, secondo cui la sola formula di Zelensky non può essere accettata come base per una trattativa di pace.