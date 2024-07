Ucraina, Orban a Mosca per "incoraggiare la pace" | Ma Putin respinge la richiesta per il cessate il fuoco

La guerra in Ucraina giunge al giorno 864. Visita di un giorno a Mosca per Orban, presidente di turno della Ue: "Il mio obiettivo era aprire i canali di comunicazione diretta e avviare un dialogo sulla strada più breve verso la pace. Missione compiuta!", dice il leader ungherese. Ma il presidente russo Putin respinge la richiesta per il cessate il fuoco: "Solo con il ritiro delle truppe dall'Ucraina". Irritazione dei vertici Ue per il viaggio di Orban. "Non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio dell'Ue e non rappresenta l'Ue in alcuna forma", sottolinea Borrell. Immediata la replica del leader ungherese all'Alto rappresentante Ue: "Se vogliamo porre fine alla guerra, abbiamo bisogno di un approccio politico invece che burocratico".