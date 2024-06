Kiev e 12 regioni ucraine senza luce, venerdì blackout per 24 ore in tutto il Paese

La guerra in Ucraina giunge al giorno 835. A Kiev e in 12 regioni sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza a causa del superamento dei limiti di consumo. Venerdì e dalla prossima settima ci saranno interruzioni di corrente per tutta la giornata, in tutto il Paese, in seguito ai danni provocati dai bombardamenti russi. Intanto il presidente americano Biden ha dichiarato che le armi americane all'Ucraina sono autorizzate a essere usate solo "vicino al confine", senza mettere in pericolo Mosca. Parole definite "ciniche e oscene" dal viceministro degli Esteri russo Galuzin. Gli Usa si apprestano a inviare un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina da 225 milioni di dollari.