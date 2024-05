Medvedev avvisa Washington: "Se gli Usa attaccano obiettivi russi sarà guerra mondiale"

Fotogallery - Rogo in un luna park in India: vittime

La guerra in Ucraina giunge al giorno 824.

Critiche sul segretario generale della Nato Stoltenberg che aveva invitato gli alleati a togliere il divieto per Kiev di usare le forniture militari atlantiche in territorio russo. Secca la reazione russa: per Medvedev "colpire i nostri obiettivi da parte degli americani significa iniziare una guerra mondiale". I russi, intanto, continuano il loro "assedio" a Kharkiv, colpendo anche un ipermercato in una zona residenziale e provocando almeno 12 morti e decine di feriti. Secondo Zelensky, "all'interno c'erano 200 persone". Il presidente ucraino ha invitato Biden e Xi Jinping a partecipare al vertice di pace in Svizzera.