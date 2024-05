Ucraina, raid russo su un ipermercato a Kharkiv: diversi morti | Zelensky: "Dentro c'erano 200 persone"

Fotogallery - Le foto di Raisi e della delegazione iraniana in Azerbaijan prima dell'incidente in elicottero

Fotogallery - Rogo in un luna park in India: vittime

Fotogallery - Vladimir Putin in visita di Stato in Cina accolto da Xi Jinping

La guerra in Ucraina giunge al giorno 823.

I russi continuano il loro "assedio" a Kharkiv, colpendo anche un ipermercato in una zona residenziale e provocando almeno sei morti e decine di feriti. Secondo Zelensky, all'interno della struttura "potrebbero esserci 200 persone". Il presidente americano Joe Biden ha ribadito il suo "no" all'invio di soldati americani sui campi di battaglia ucraini. Il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, ha invitato gli alleati che forniscono armi all'Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in territorio russo. Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, frena: "Le decisioni siano collegiali". Netto il vicepremier Matteo Salvini: "Non se ne parla nemmeno".