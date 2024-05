Ucraina, evacuate 10mila persone dalla regione di Kharkiv | Nyt: "Usa e Ue, possibile accordo al G7 in Italia su uso fondi russi"

Gli Stati Uniti e l'Europa si stanno unendo attorno ad un piano per utilizzare gli interessi maturati sugli asset congelati della banca centrale russa per fornire all'Ucraina un prestito da utilizzare per l'assistenza militare ed economica, fornendo potenzialmente al paese un'ancora di salvezza multimiliardaria mentre lo sforzo bellico della Russia si intensifica. Lo scrive il New York Times citando la segretaria al Tesoro Usa. Janet Yellen ha spiegato che rimangono sul tavolo diverse opzioni per utilizzare 300 miliardi di dollari di asset russi immobilizzati. Ma ha detto che l'idea più promettente è che le nazioni del G7 emettano un prestito a Kiev sostenuto dai profitti e dagli interessi guadagnati sugli asset russi congelati in Europa. I ministri delle finanze del G7 si incontreranno in Italia alla fine di questa settimana nella speranza di definire un piano da poter consegnare ai capi di Stato prima del summit dei leader in giugno.