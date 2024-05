Ucraina, allarme per attacchi con droni in tutto il Paese | Evacuate 10mila persone dalla regione di Kharkiv

Fotogallery - In India cartellone crolla per un temporale, numerosi morti

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 816.

L'allarme antiaereo è risuonato nelle regioni di Sumy, a nord, e di Kherson, a sud, per nuovi attacchi russi con droni suicidi di tipo Shahed. La Russia prosegue i suoi attacchi anche nell'oblast di Kharkiv e a Vovchansk, provocando vittime fra i civili. Le autorità hanno evacuato oltre 10mila persone dalla regione di Kharkiv. Gli Usa fanno sapere a Kiev che "non incoraggiano né facilitano attacchi in territorio russo usando sistemi bellici forniti dall'Occidente". L'Ue, intanto, prepara il 14esimo pacchetto di sanzioni contro il Cremlino.