Ucraina, dagli Usa altri 400 milioni di aiuti a Kiev | Zelensky: "Pesanti battaglie lungo tutto il fronte"

"Attualmente nella regione di Kharkiv sono in corso battaglie difensive contro i tentativi degli invasori russi di condurre azioni offensive e di avanzare in profondità nel territorio". Lo dice lo Stato maggiore ucraino. "Nelle direzioni degli insediamenti di Liptsi e Vovchansk continuano le misure di contrattacco" e "attualmente sono in corso battaglie per gli insediamenti nelle zone di confine, che in realtà si trovavano nella zona grigia - Strilecha, Pylne e Borysivka e nell'area di Oliinikovo e Ohirtseve". Le forze ucraine provano a "bloccare l'offensiva nemica e distruggere l'occupante che si è incuneato nelle nostre difese".