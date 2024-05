Ucraina, Zelensky rimuove il capo della Sicurezza di Stato | Putin alla Parata della Vittoria: "Nessuno ci minacci"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 807.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso il capo della Sicurezza di Stato. Intanto la Russia ha festeggiato il Giorno della Vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale con la consueta Parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca. Meno mezzi militari e soldati a sfilare rispetto agli scorsi anni, ma tantissime bandiere nazionali e sovietiche e vessilli con la parola "Pobeda": "Vittoria". La Russia "farà di tutto per evitare il conflitto globale, ma non permetteremo a nessuno di minacciarci", ha dichiarato Vladimir Putin durante il suo discorso. Jens Stoltenberg precisa che "la Nato non intende schierare le sue forze in Ucraina" spiegando che "Kiev non ci ha mai chiesto truppe, ma solo supporto". Londra espelle l'addetto militare russo poiché, secondo gli 007 inglesi, "è una spia". Ma il Cremlino rilancia: "Risponderemo adeguatamente". Intanto le forze militari russe conquistano altri due villaggi. Dopo aver ordinato esercitazioni con armi nucleari tattiche in risposta a un possibile attacco, Lukashenko lancia il monito: "Il mondo è a un passo dalla guerra nucleare". La Russia conquista altri due villaggi in Ucraina.