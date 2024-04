La guerra in Ucraina è giunta al giorno 797.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in visita a sorpresa a Kiev prova a risollevare il morale: "Non è troppo tardi per la vittoria ucraina". Il presidente Zelensky chiede un'immediata accelerazione della consegna delle armi. Oleksandr Syrsky, il comandante delle Forze armate ucraine però ammette: "La situazione al fronte è peggiorata, l'esercito russo ha ottenuto dei successi tattici". Ancora un diluvio di fuoco russo sulla regione di Zaporizhzhia mentre l'Ucraina continua a fare affidamento sui droni per colpire le forze russe. I raid russi hanno preso di mira anche impianti di gas cruciali per la fornitura all'Ue. Bombardamenti russi su Odessa: diverse vittime, il "castello in fiamme".