Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 791.

Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, afferma che dall'inizio del conflitto le forze ucraine hanno perso quasi mezzo milione di uomini. Ci sono anche quattro bambini tra i feriti in un attacco russo con droni su Odessa. Biden ha avuto un colloquio telefonico con Zelensky durante il quale gli ha promesso "nuovi aiuti militari importanti". Il presidente ucraino ha quindi precisato che nel colloquio è stato concordata la fornitura di missili balistici a corto raggio Atacms. Intanto la Polonia, ha affermato il presidente Duda, è "pronta" ad accogliere armi nucleari sul suo territorio. Il premier ungherese Orban: "L'Occidente è a un passo dall'inviare le truppe in Ucraina". Primo ok al Senato americano per gli aiuti all'Ucraina. Secondo alcuni media, l'amministrazione Biden sta preparando un pacchetto di circa un miliardo di dollari.