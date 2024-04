Orban: "L'Occidente a un passo dall'inviare le truppe in Ucraina" | Media: "Kiev potrebbe ricevere armi in meno di una settimana"

Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

Fotogallery - Migranti alla deriva nell'Atlantico per tre mesi: diretti alle Canarie sono finiti in Brasile | Nove morti

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 789.

L'allarme di Orban: "L'Occidente è a un passo dall'inviare le truppe in Ucraina". La Camera Usa approva un pacchetto di aiuti per Ucraina e Israele, come anche per la situazione umanitaria a Gaza e per altri alleati degli Stati Uniti. A Kiev vanno 60 miliardi di dollari. Secondo il Washington Post, "Kiev potrebbe ricevere armi in meno di una settimana". Zelensky ringrazia: "Aiuti vitali". E lancia un appello: "Dateci subito i missili Patriot". Il Cremlino afferma: "Così moriranno ancora più ucraini". Poi fa sapere che intensificherà gli attacchi prima dell'arrivo dei nuovi militari a Kiev. Il segretario Nato Stoltenberg: "Con il nuovo pacchetto di aiuti Usa tutti più sicuri".