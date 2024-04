Ucraina, Zelensky ai leader Ue: "Ora dateci le difese aeree"

Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

Fotogallery - Bombe sul Donetsk e attacchi su Belgorod: e a Kharkiv sminatori in azione nei campi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 785.

Il bilancio dei soldati russi morti in Ucraina ha superato quota 50mila: nel secondo anno di guerra il 25% in più del primo, secondo la Bbc che parla di "strategia del tritacarne" da parte di Mosca. Kiev colpisce una base aerea russa in Crimea. La rappresaglia del Cremlino su un palazzo di Chernihiv, strage di civili. Le vittime sarebbero almeno 17, tra cui due bambini, oltre 60 feriti: condomini distrutti, ci sarebbero altri morti sotto le macerie. A Bruxelles un altro vertice Ue di guerra tra Ucraina e Iran. Zelensky torna a chiedere ai 27 le difese aeree necessarie. Una prima risposta dal G7 dei ministri degli Esteri a Capri che "vuole accelerare".