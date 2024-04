Zelensky: "La Cina può davvero contribuire alla pace" | Biden: "La Russia non si fermerà all'Ucraina"

Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 784.

Secondo Joe Biden, la Russia "non si fermerà all'Ucraina e l'impatto sulla Nato sarà significativo". Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi, afferma che "ci stiamo avvicinando pericolosamente a un incidente nucleare" nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, colpita 400 volte dai russi in sole 24 ore. Zelensky chiede ancora una volta a gran voce il sostegno dell'Occidente: "Gli alleati ci difendano come hanno fatto con Israele". E sottolinea polemico: Israele ha gli alleati in cielo e non sulla carta. Dopo l'incontro tra Scholz e Xi, per il leader ucraino "la Cina può davvero contribuire alla pace".