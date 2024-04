La guerra in Ucraina è giunta al giorno 782.

Zelensky chiede ancora una volta a gran voce il sostegno degli Usa: "Aspettiamo da mesi il vitale pacchetto di assistenza e stiamo ancora aspettando un voto al Congresso degli Stati Uniti. Non cè più tempo da perdere". Una fregata della Marina russa, equipaggiata con missili ipersonici, è entrata nel Mar Mediterraneo attraverso il Canale di Suez come parte di un'esercitazione programmata. La Germania ha annunciato che invierà all'Ucraina un nuovo sistema Patriot per la difesa antiaerea e tratta per l'invio di nuovi missili Iris-T. Secondo il Wall Street Journal, Vladimir Putin è intenzionato a riavviare la centrale di Zaporizhzhia. Il presidente russo ha anche deriso la conferenza per la pace organizzata dalla Svizzera per giugno, senza la Russia, definendola "un fenomeno da baracconi". Intanto Mosca cerca di mettere in ginocchio l'Ucraina colpendo ancora le infrastrutture energetiche.