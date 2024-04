La Germania invierà nuovi Patriot all'Ucraina per la difesa antiarea

Fotogallery - In 100mila in piazza a Tel Aviv per chiedere elezioni e ostaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 781.

La Germania ha annunciato che invierà all'Ucraina un nuovo sistema Patriot per la difesa antiaerea. Secondo il "Wall Street Journal" il presidente russo Vladimir Putin è intenzionato a riavviare la centrale di Zaporizhzhia. Intanto Mosca cerca di mettere in ginocchio l'Ucrina colpendo soprattutto le infrastrutture energetiche. Centinaia di località sono rimaste senza elettricità, con blackout segnalati soprattutto negli oblast di Dnipropetrovsk, Donetsk, Sumy, Kharkiv e Kherson. I raid "sono la riposta agli attacchi di Kiev contro le infrastrutture energetiche russe" e hanno l'obiettivo di "smilitarizzare" l'Ucraina, ha rivendicato Putin. Il presidente russo ha anche deriso la conferenza per la pace organizzata dalla Svizzera per giugno, senza la Russia, definendola "un fenomeno da baracconi".