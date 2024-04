Ucraina, Zelenska: "Grata all'Italia per la coalizione per i bambini" | Pesanti attacchi a Odessa e Kharkiv

Fotogallery - In 100mila in piazza a Tel Aviv per chiedere elezioni e ostaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 779.

Ennesima pioggia di decine missili e droni russi su tutta l'Ucraina, che Mosca cerca di mettere in ginocchio colpendo soprattutto le infrastrutture energetiche. I raid "sono la riposta agli attacchi di Kiev contro le infrastrutture energetiche russe" e hanno l'obiettivo di "smilitarizzare" l'Ucraina, ha rivendicato Putin. Il presidente russo ha anche deriso la conferenza per la pace organizzata dalla Svizzera per giugno, senza la Russia, definendola "un fenomeno da baracconi". La first lady ucraina Zelenska si è detta "molto grata all'Italia che ha deciso di far parte della coalizione per il ritorno dei bambini". Nel frattempo, il Parlamento ucraino ha approvato in seconda lettura la nuova e controversa legge sulla mobilitazione, che punta all'ambizioso obiettivo dei 500mila reclutamenti nel corso dell'anno.