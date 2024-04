Fotogallery - In 100mila in piazza a Tel Aviv per chiedere elezioni e ostaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 774.

Zelensky ribadisce l'apertura ucraina all'arrivo di volontari stranieri per combattere, ma non all'intervento diretto di truppe di altri Paesi. L'ex presidente russo Medvedev afferma: "Macron e i leader occidentali complici della strage di Mosca". La Gran Bretagna annuncia: "Niente truppe in Ucraina ma più armi a Kiev, altrimenti perderà". Il ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide, dichiara invece che l'invio di contingenti occidentali in Ucraina da parte della Nato non può essere escluso come ipotesi a lungo termine. Il capo di gabinetto del presidente Zelensky, Andry Yermak, dichiara che "l'Ucraina è arrivata a un momento critico". Stoltenberg afferma che "sospette spie russe sono state espulse dall'Alleanza Atlantica".