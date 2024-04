Ucraina, Norvegia: "Non escludere a priori invio truppe" | Stoltenberg: "Espulse dalla Nato possibili spie russe"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 773.

La Russia attacca varie regioni ucraine con missili e droni, provocando esplosioni in particolare in quella di Odessa. La Gran Bretagna annuncia: "Niente truppe in Ucraina, ma più armi a Kiev, altrimenti perderà". Il ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide, afferma invece che l'invio di truppe occidentali in Ucraina da parte della Nato non può essere escluso come ipotesi a lungo termine. L'Unicef: "Oltre cento bambini, tra morti e feriti, vittime delle mine". Joe Biden avvisa Mosca: "Sacro impegno a difendere ogni centimetro della Nato". L'esercito russo riferisce di aver neutralizzato 53 droni ucraini in diverse regioni del Paese. Il capo di gabinetto del presidente Zelensky, Andry Yermak, dichiara che "l'Ucraina è arrivata a un momento critico". Stoltenberg: "Espulse sospette spie russe dalla Nato".