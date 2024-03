Zelensky agli Stati Uniti: "Dateci i missili per colpire la Crimea"

Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 767.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato gli Stati Uniti a fornire a Kiev i missili a lungo raggio Atacms per colpire aeroporti e aerei in Crimea. Nove persone accusate di avere contatti con gli autori dell'attacco di Mosca e con l'Isis sono state arrestate in Tagikistan, secondo quanto scrive Ria Novosti. Nelle ultime 24 ore gli Eurofighter dell'Aeronautica Militare italiana, schierati nella Task Force 4th Wing, operativa nella base polacca di Malbork, hanno effettuato una doppia intercettazione di aerei russi nel Mar Baltico. Ucraina: "Allerta aerea nella capitale e in altre regioni".