Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 763.

Durante un comizio tenuto nella Carolina del Nord, Joe Biden è tornato a definire il presidente russo Vladimir Putin un "macellaio", stesso termine utilizzato due anni fa in un incontro con i rifugiati ucraini a Varsavia. Un tribunale russo ha condannato in contumacia a 6 anni di reclusione l'attivista del collettivo d'opposizione "Pussy Riot", Lucy Shtein, con l'accusa di diffusione di notizie "false" sull'esercito. Zelensky visita le trincee del nord-est ucraino: "Rafforziamo le nostre difese". Intanto, centomila soldati della Nato sono in Polonia in massima allerta, pronti in caso di guerra.