Sebbene l'Ucraina non abbia mai chiesto "truppe da combattimento europee sul terreno", i leader dell'Ue devono abituarsi all'idea che questo "giorno potrebbe arrivare". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraina Dmytro Kuleba in un'intervista a Politico. "Sono perfettamente consapevole che gli europei non sono abituati all'idea della guerra - ha proseguito -. Ma questa è una disattenzione che gli europei non possono permettersi, né per loro stessi né per i loro figli. L'Ucraina può vincere. Ma se l'Ucraina perde, Putin non si fermerà".