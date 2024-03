Russi bombardano centrali elettriche, regioni ucraine in blackout | Allerta nella centrale elettrica di Zaporizhzhia

Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 759.

Mosca lancia un "attacco massiccio" su infrastrutture e truppe ucraine. Pioggia di missili, colpita la diga sul Dnipro, danni a una centrale idroelettrica, un milione di persone al buio. A rischio blackout anche la centrale di Zaporizhzhia. Il Cremlino: "49 attacchi in 7 giorni per rappresaglia ai bombardamenti in Russia". Giorgia Meloni frena i venti di guerra che sembravano soffiare a Bruxelles e a Macron ribadisce l'inopportunità di fughe in avanti sul fronte russo-ucraino.