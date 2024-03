Guerra Ucraina, Sullivan a Kiev: "Nessun annuncio su missili a lungo raggio"| Usa: dalla Nord Corea 10mila container di munizioni a Mosca

Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

Fotogallery - "Mezzogiorno contro Putin", alle 12 lunghe file in Russia per il voto: la protesta per Navalny

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 757.

Dagli Usa fanno sapere che la Corea del Nord ha inviato in Russia almeno 10mila container di munizioni. L'alta funzionaria Usa Jung Pak aggiunge: "Pyongyang quasi certamente vuole qualcosa in cambio. Siamo preoccupati". Intanto, i servizi segreti russi sostengono che Macron sarebbe pronto all'invio di truppe in Ucraina. Il presidente francese "sta preparando un contingente di 2.000 uomini", secondo Mosca. Ma Parigi smentisce, parlando di "disinformazione" e "provocazione irresponsabile". Dall'Ue via libera alle sanzioni alla Russia legate alla morte di Navalny.