Presidenziali, a Putin l'87,28%: il risultato più alto della storia russa | Usa: "Elezioni non libere ma lui è il presidente"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 755.

Sono state, come da attese, un plebiscito le elezioni presidenziali russe: Vladimir Putin è per la quinta volta eletto con l'87,28% dei voti, il risultato più alto nella storia del Paese. La Francia: "In Russia non ci sono le condizioni per un'elezione libera, pluralista e democratica". Usa: "Elezioni non libere ma lui è il presidente". Ong russa Golos: "Le elezioni più fraudolente della nostra storia". Nel suo primo discorso dopo la rielezione, il capo del Cremlino ha lanciato diversi messaggi: ha citato dopo anni Navalny, ha aperto a colloqui con Kiev (ma solo se non sono una scusa per il riarmo) e ha avvisato la Nato che un intervento diretto porterebbe alla terza guerra mondiale. Nell'ultimo giorno di voto si erano formate code di elettori a numerosi seggi a Mosca nell'ora indicata per una protesta per Navalny e contro Putin. Applausi per Yulia Navalnaya fuori dall'ambasciata russa a Berlino.