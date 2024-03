Plebiscito per Putin che torna a citare Navalny: "Volevo liberarlo" | E sull'Ucraina: "Pronti a trattare ma no a colloqui per riarmare Kiev"

La Russia è favorevole ai colloqui di pace con l'Ucraina, ma solo quando la parte opposta è veramente determinata a ricucire i rapporti e non stia semplicemente cercando di guadagnare tempo per la diminuzione delle scorte di munizioni. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. Commentando la proposta del presidente francese Emmanuel Macron di dichiarare una tregua olimpica in Ucraina, Putin ha detto ai giornalisti: "Siamo pronti a considerare tutte le proposte, ma sempre, in ogni circostanza, saremo guidati dagli interessi nazionali e dalla situazione sul campo di battaglia". Quindi ha continuato: "L'ho già detto e lo ripeto: siamo favorevoli ai colloqui di pace, ma non se organizzati semplicemente perché il nostro avversario sta finendo le munizioni". A suo avviso inoltre i colloqui di pace sono possibili "se sono seriamente disposti a costruire relazioni pacifiche di vicinato tra i due paesi in una prospettiva a lungo termine e non cercano solo di prendersi una pausa di 18 o 24 mesi per il riarmo".