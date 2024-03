Ucraina, Macron: "Forse serviranno operazioni sul terreno" | Presidenziali russe, Mosca: l'affluenza alle urne ha superato il 55%

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 753.

Razzi ucraini hanno martellato per ore la regione di confine di Belgorod. Macron: "In Ucraina forse serviranno operazioni sul terreno". Diversa l'opinione del ministro Crosetto: "No a truppe Nato, sarebbe la via di non ritorno". Elezioni in Russia: inchiostro versato nelle urne per protesta in diverse città russe, un tentato attacco con una bottiglia incendiaria a San Pietroburgo e bombardamenti di Kiev sui seggi nel Kherson occupato con "diversi feriti". L'affluenza alle urne alle elezioni presidenziali russe in tutto il Paese ha superato il 55%. Lo ha riferito la Commissione elettorale. Mosca annuncia percentuali altissime di votanti nelle regioni ucraine occupate.