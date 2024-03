Russia, morto "all'improvviso" il vicepresidente Lukoil | Lituania: "Braccio destro di Navalny aggredito dai servizi segreti russi"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 751.

Il colosso petrolifero russo Lukoil ha annunciato in una nota che il vicepresidente della società, Vitaly Robertus, "è morto improvvisamente all'età di 54 anni". Secondo i media russi si sarebbe suicidato. Intanto la Lituania accusa Mosca: "Volkov, il braccio destro di Navalny, è stato colpito dai servizi segreti russi". In riferimento alle parole di Putin sulla possibilità di ricorrere all'atomica in caso di minaccia esistenziale per la Russia o di attacco al suo territorio il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha precisato che il presidente "non ha minacciato l'uso dell'arma nucleare".