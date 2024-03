Ucraina, gli Usa confermano il nuovo pacchetto di armi | Lituania, aggredito a martellate Volkov il braccio destro di Navalny

Discorso Stato dell'Unione, Biden: Trump minaccia per democrazia

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 749.

Il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan conferma l'invio di un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina da 300 milioni di dollari. I partigiani russi filo-ucraini annunciano di aver conquistato due villaggi nelle regioni russe di Kursk e Belgorod, mentre un aereo da trasporto militare russo Ilyushin-76 con 15 persone a bordo è precipitato nella regione di Ivanovo, 250 chilometri a nord-est di Mosca. Intanto, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha affermato: "La Russia cessi il fuoco, poi via ai negoziati". Zelensky ha spiazzato tutti annunciando che l'esercito di Kiev "ha fermato l'avanzata russa". Secondo il presidente ucraino, "la situazione è molto migliorata, costruiamo una fortificazione di oltre mille chilometri". In Lituania aggredito a martellate Volkov il braccio destro di Navalny.