Incontro Erdogan-Zelensky, Ankara: "Pronti a ospitare colloqui di pace" | Il presidente ucraino: "Grato alla Turchia per il suo sostegno"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 745.

Zelensky vola in Turchia per incontrare Erdogan. "Sono grato alla Turchia per il suo sostegno affidabile all'Ucraina", afferma il presidente ucraino. L'omologo turco si dice pronto ad ospitare negoziati di pace tra delegazioni di Kiev e Mosca. Kiev commenta l'attacco russo su Odessa di due giorni fa: "Non è escluso che l'obiettivo del raid fosse il presidente ucraino". Secondo i media ucraini, Zelensky sarebbe pronto a rimuovere dall'incarico il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba.