Putin: "Russia e Italia unite da arte e desiderio di libertà" | Attacco russo a Odessa, Meloni e von der Leyen: "Netta condanna"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 743.

Vladimir Putin afferma che la Russia e l'Italia "sono unite dall'amore per l'arte e dal "desiderio di libertà". Kiev fa sapere che l'attacco a Odessa non è collegato alla visita di Zelensky in città, in occasione del viaggio del premier greco Mitsotakis. "La Russia terrorista continua ad attaccare le infrastrutture portuali", riferisce il capo del centro stampa Forze difesa sud Ucraina Nataliya Humenyuk. Per gli Usa, i raid russi "dimostrano che gli aiuti per Kiev sono urgenti". Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen condannano il raid di Mosca. Intanto si apprende che un giornalista russo, Roman Ivanov, è stato condannato a sette anni di reclusione per aver criticato il conflitto in Ucraina, mentre il dissidente Kasparov è stato iscritto da Mosca nella lista dei terroristi.