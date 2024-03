Camera e Senato approvano la Missione Euam | Usa:" Zelensky non ha mai chiesto truppe straniere"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 742.

Camera e Senato autorizzano le missioni internazionali a Gaza, nel Mar Rosso e in Ucraina (Euam). La Corte penale internazionale ha spiccato due mandati di arresto nei confronti di due ufficiali russi, Sergei Ivanovich Kobylash e Viktor Kinolayevich Sokolov, per presunti crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Ucraina almeno dal 10 ottobre 2022 al 9 marzo 2023. Secondo il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, "Zelensky non ha mai chiesto l'intervento di soldati stranieri".