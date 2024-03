Ue: "Nessun interesse a prolungare l'accordo sul gas russo" | Kiev "sgrida" i Paesi sostenitori: "Mai arrivati 16 miliardi promessi"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 741.

In vista della scadenza dell'accordo di transito tra Mosca e Kiev, prevista alla fine dell'anno, l'Ue annuncia: "Nessun interesse a prolungare il patto sul gas russo". Zelensky invita gli alleati a inviare rapidamente armi a Kiev, affermando che i loro "giochi politici e le loro controversie" stanno limitando la capacità di difesa del Paese. E soprattutto "sgrida" i Paesi sostenitori i quali non avrebbero fatto arrivare almeno 16 miliardi di euro promessi. Medvedev sulle intercettazioni della Bundeswehr: "E' la prova che la Germania si prepara alla guerra contro la Russia". La portavoce Maria Zakharova: "La Germania non è stata denazificata fino in fondo". La replica di Berlino: "Assurda propaganda russa dire che vogliamo la guerra".