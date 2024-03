Ucraina, Zelensky: "I giochi politici degli alleati limitano la nostra difesa" | Scholz ribadisce: "Non manderemo le nostre truppe in Ucraina"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 739.

Zelensky invita gli alleati a inviare rapidamente armi a Kiev, affermando che i loro "giochi politici e le loro controversie" stanno limitando la capacità di difesa del Paese. Il cancelliere tedesco Scholz dice "no" all'ipotesi ventilata dal presidente francese Macron nei giorni scorsi e ribadisce: "Non invieremo le nostre truppe in Ucraina". Il Pentagono conferma che stanziare i fondi per il Paese invaso è "cruciale", perché "se Kiev perde, la Nato dovrà combattere contro la Russia". La Difesa americana valuta inoltre se attingere dalle sue scorte per fornire armi e munizioni all'Ucraina, dal momento che "non ha più fondi a disposizione".