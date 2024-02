Mosca: "Conflitto inevitabile se la Nato invia truppe in Ucraina" | Parigi: mandare soldati non è belligeranza

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 735.

Dopo l'ipotesi lanciata da Macron di inviare truppe a Kiev, il Cremlino avverte: "Inevitabile un conflitto Nato-Russia se soldati di Paesi occidentali arriveranno in Ucraina". E Parigi precisa: "Mandare uomini non significa belligeranza". Scholz assicura: "Nessun soldato arriverà dagli Stati Ue". Kiev comunque commenta: "Le parole di Macron sulle truppe un buon segnale". Intanto arriva il via libera finale dell'Eurocamera al cosiddetto "strumento per l'Ucraina", come misura parte della revisione del Quadro finanziario pluriennale. Lo strumento consiste in un piano pluriennale da 50 miliardi di euro in sovvenzioni, prestiti e garanzie per Kiev. Mosca sostiene di aver sventato un progetto di attacco terroristico ucraino con armi chimiche nella regione di Zaporizhzhia.