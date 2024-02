Fotogallery - Russia, Putin sale a bordo del nuovo bombardiere nucleare ipersonico: nome in codice "Blackjack" per la Nato

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 734.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la nascita di una "coalizione" per fornire "missili e bombe di media e lunga gittata" a Kiev. Al termine della Conferenza di Parigi sull'Ucraina, Macron ha quindi affermato che "l'invio in Ucraina di truppe occidentali, in futuro, non può essere escluso". Zelensky, intanto, ha proseguito nel pressing sull'Occidente per ottenere nuovi aiuti, denunciando che Kiev ha ricevuto solo il 30% dei proiettili di artiglieria promessi dall'Ue. Poi l'appello agli Stati Uniti: "Milioni di ucraini saranno uccisi se il Congresso americano non approverà il piano di aiuti voluto dal presidente Biden".