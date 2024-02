Ucraina, esplosioni a Zaporizhzhia e in altre regioni | Russo-americana arrestata in Russia per alto tradimento

La guerra in Ucraina giunge al giorno 728.

L'allarme antiaereo è stato diramato nella notte in diverse regioni del Paese invaso, con esplosioni segnalate nelle città di Zaporizhzhia, Kremenchuk e Dnipro. Una cittadina russo-americana di 33 anni, residente a Los Angeles, è stata arrestata nella città russa di Ekaterinburg con l'accusa di alto tradimento, per aver raccolto fondi in favore delle forze armate ucraine. Secondo Zelensky, Mosca sta "approfittando" del ritardo degli aiuti militari all'Ucraina e la situazione è "estremamente difficile" in alcuni punti del fronte. Intanto, dopo la conquista di Avdiivka, l'esercito russo attacca pesantemente proprio Zaporizhzhia e avanza nella regione meridionale. Il ministro degli Esteri della Polonia lancia l'allarme: "La situazione in Ucraina sta diventando drammatica. Avdiivka è già caduta, i russi stanno attaccando in diverse direzioni e forse è quasi già troppo tardi".