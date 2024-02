Ucraina, Zelensky: "Mosca approfitta del ritardo degli aiuti militari"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 727.

Mosca sta "approfittando" del ritardo degli aiuti militari all'Ucraina. Lo sostiene il presidente Zelensky, riconoscendo che la situazione è "estremamente difficile" in alcuni punti del fronte. Intanto, dopo la conquista di Avdiivka, l'esercito russo attacca pesantemente anche Zaporizhzhia e avanza nella regione meridionale. Il ministro degli Esteri della Polonia lancia l'allarme: "La situazione in Ucraina sta diventando drammatica. Avdiivka è già caduta, i russi stanno attaccando in diverse direzioni e forse è quasi già troppo tardi".