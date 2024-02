Ucraina, Usa: "Avdiivka rischia di cadere sotto controllo russo" | Zelensky: "Faremo di tutto per salvare la città"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 723.

Secondo gli Usa, la città di Avdiivka, in prima linea sul fronte orientale, rischia di essere catturata dalle forze russe. Zelensky afferma che l'esercito "sta facendo tutto il possibile" per salvare le truppe ad Avdiivka e in altre zone del fronte orientale. Ribadendo il suo sostegno a Kiev, Giorgia Meloni auspica che la Nato "continui a mostrare coesione e unità" sul nodo Ucraina. Sull'allarme di Washington sul razionamento delle munizioni, il segretario dell'Alleanza Stoltenberg avverte: "Vediamo l'impatto della mancata approvazione degli Stati Uniti del pacchetto di aiuti all'Ucraina. Mi aspetto che il Congresso approvi le misure: non si tratta di carità, ma d'investimento sulla nostra sicurezza".