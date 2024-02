Aiuti a Kiev, speaker Camera Usa: "Repubblicani non voteranno legge" | Biden: "Si voti immediatamente"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 721.

Il ministero dell'Interno russo ha inserito la premier estone Kaja Kallas nella lista dei ricercati, per "azioni ostili contro la Russia e contro la sua memoria storica". Una corte d'appello militare russa ha condannato a 5 anni di reclusione il sociologo Boris Kagarlitsky, contrario alla guerra in Ucraina. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, rispondendo a una domanda sulle affermazioni di Trump sulla Nato, dice: "Dobbiamo ancora fare di più per la spesa per la difesa dei singoli Paesi, e inviare il messaggio più chiaro possibile, ovvero che siamo abbastanza forti da poterci difendere a vicenda". Il Senato degli Stati Uniti approva un finanziamento di 60 miliardi di dollari destinati all'Ucraina che approda ora alla Camera, dove con molta probabilità non sarà approvato. Lo speaker della Camera, infatti, ha ricordato che i repubblicani "non voteranno la legge sugli aiuti a Kiev". Pressing di Biden: "Si voti immediatamente".