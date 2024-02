Trump: "Delinquenti i Paesi Nato che non pagano, incoraggerei la Russia ad attaccarli" | Stoltenberg: "Noi siamo pronti a difendere ogni alleato"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 719.

Donald Trump ha dichiarato che incoraggerebbe la Russia a fare "quel diavolo che vuole" a qualsiasi Paese membro della Nato che non rispetti le linee guida di spesa per la difesa, ammettendo che non rispetterà la clausola di difesa collettiva se rieletto. "Se non paghi sei un delinquente. Non ti proteggerei". La replica di Stoltenberg: "Noi siamo pronti a difendere ogni alleato". Biden all'attacco: "Trump vuole dare a Putin luce verde per più violenze".