Ucraina, gli Usa respingono la richiesta di Putin per trattative | Zelensky: "Si calma solo con la forza, dateci armi"

Gli Stati Uniti respingono la richiesta di Vladimir Putin per trattative che pongano fine alla guerra in Ucraina. "Sia noi sia il presidente Zelensky abbiamo detto più volte che crediamo che questa guerra possa finire tramite trattative. Nonostante le parole di Putin, non abbiamo visto alcuna azione che indica un suo interesse a finire questa guerra. Se cosi' fosse, ritirerebbe le sue forze e cesserebbe gli incessanti attacchi all'Ucraina", afferma con il New York Times un portavoce del consiglio della sicurezza nazionale.