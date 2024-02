Guerra in Ucraina, Stoltenberg: "Vitale che gli Usa approvino gli aiuti" | Raid di Mosca: 3 morti, Kiev senza elettricità

La guerra in Ucraina giunge al giorno 715.

Un ampio raid è stato lanciato dall'esercito russo sull'Ucraina. Colpita anche Kiev, dove una parte della capitale è rimasta senza corrente elettrica. Zelensky: "Tre morti". Durante le ondate di attacchi russi, un missile è volato in direzione della Polonia a 20 chilometri dal confine prima di virare di 180 gradi e dirigersi verso la regione occidentale di Leopoli: tre F-16 polacchi sono decollati per intercettare il missile. Allarme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica: la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è "molto fragile". Il segretario generale della Nato Stoltenberg avverte: "E' vitale che il Congresso Usa approvi il pacchetto di aiuti per Kiev".