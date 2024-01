Ucraina: offensiva Mosca si esaurirà entro la primavera | Zelensky: "In un mese 330 missili e 600 droni lanciati dai russi"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 707.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato su X che "dal primo gennaio, l'esercito russo ha lanciato sulle città ucraine oltre 330 missili di diversi tipi e 600 droni. Per resistere a questa pressione terroristica serve uno scudo aereo forte, e questo è quello che stiamo facendo con i nostri partner". A febbraio Putin si recherà in visita in Turchia per discutere in particolare la situazione in Ucraina. Intanto Papa Francesco ha fatto sapere che la Santa Sede sta mediando per "uno scambio di prigionieri". Paesi Bassi stanzieranno altri 112 milioni in aiuti militari a Kiev.