Ucraina, Zelensky: "Se viene meno l'aiuto dagli Usa contiamo sulla Germania"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto la necessità di dare il cambio ai soldati che si trovano al fronte attraverso sostituzioni più frequenti. "La gratitudine non è sufficiente", ha detto Zelensky intervistato su Das Erste dall'emittente tedesca Ard, come riporta Tagesschau. "Abbiamo bisogno di una giusta rotazione, loro hanno bisogno di ferie, perché i soldi da soli non possono compensare", ha spiegato il presidente ucraino, sottolineando che è in preparazione una nuova legge per la sostituzione più frequente dei soldati in prima linea.