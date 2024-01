Belgorod, Putin: "Forse gli ucraini hanno abbattuto aereo per errore"

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che forse le forze ucraine hanno abbattuto per errore l'aereo russo schiantatosi nella regione di Belgorod. Secondo Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, l'aereo è stato colpito da un missile di un sistema di difesa Patriot americano o francese. Ma i militari ucraini ai quali era stato affidato, ha aggiunto, "o erano stati addestrati in modo insufficiente, o non hanno imparato bene loro stessi, o non sono capaci di controllare in modo appropriato questi sistemi".