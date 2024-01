Ucraina, Zelensky e Sunak firmano a Kiev un accordo sulla sicurezza | Mosca: "La presenza di truppe inglesi sarebbe una dichiarazione di guerra"

Il comandante delle forze di terra ucraine ha dichiarato che Kiev ha bisogno di più aerei militari per il suo sforzo bellico, come i jet d'attacco statunitensi A-10 per supportare la fanteria e gli aerei in grado di sparare missili da crociera a lungo raggio. Il colonnello generale Oleksandr Syrskyi ha parlato con Reuters in un'intervista esclusiva in una località segreta della regione nord-orientale di Kharkiv, al confine con la Russia occidentale.