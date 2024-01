La Casa Bianca avverte Kiev: "Fondi finiti, stop agli aiuti"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 688.

L'annuncio della Casa Bianca: "Fondi finiti, stop agli aiuti all'Ucraina". Tuttavia a Washington continuano i negoziati tra dem e repubblicani su un nuovo pacchetto di aiuti. Zelensky: "Tregua andrebbe a vantaggio soltanto di Mosca" Un cessate il fuoco non porterebbe al dialogo politico e andrebbe solo a beneficio della Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una visita in Estonia. L'ambasciata russa: "Suscita perplessità la posizione ambigua, per non dire vile, delle autorità italiane che prima concede gli spazi necessari per l'allestimento della mostra 'La rinascita di Mariupol' a Modena e poi torna indietro". La Nato "continuerà a fornire al Paese invaso importante assistenza militare, economica e umanitaria. Molti alleati hanno delineato piani per fornire miliardi di euro di ulteriori capacità nel 2024". In Italia la Camera approva la risoluzione di maggioranza che impegna il governo a continuare a sostenere l'Ucraina. Il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Parrebbe giunto il momento per un'incisiva azione diplomatica".